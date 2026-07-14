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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
621
Час на прочитання
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Україна несподівано вперше збила п’ять балістичних ракет цієї ночі: експерт звернув увагу на одну деталь

Експерт наголошує, що збиття балістики неможливе без протибалістичних засобів ураження.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Вибух ППО.

Вибух ППО. / © Getty Images

В ніч проти 14 липня РФ під час атаки запустила по Україні вісім балістичних ракет «Искандер-М"/С-400. Повітряні сили відзвітували про збиття п’яти повітряних цілей. Це може свідчити про те, що Україна отримала протибалістичні засоби ураження.

Про це висловився авіаційний експерт Богдан Долінце у коментарі «УНІАН».

«Збиття балістики неможливе без протибалістичних засобів ураження. Тобто саме за допомогою ракет PAC-3, бо на сьогодні інших комплексів Україна не має», — поясни він.

За словами Долінце, може йтися про отримання певної кількості таких засобів. Також експерт зауважив: необхідно розуміти, що можливість відбиття балістики відкриває більші спроможності щодо виявлення і ураження ворожих повітряних цілей.

«Бо це означає, що українські радари можуть працювати і виявляти ці цілі, адже у разі неможливості перехоплювати балістику, тобто за відсутності ракет, зазвичай, радари не вмикають. Бо щойно радар вмикається, то ворог його одразу бачить і може намагатися вразити його балістичною ракетою», — наголосив він.

Атака РФ 14 липня — що відомо

Цієї ночі Київ пережив нову балістичну атаку. На ранок після атаки столицю огорнув густий дим. Після нічного удару виникли сильні пожежі. Зокрема, у Голосіївському районі, де сталося два влучання по складських приміщеннях. У Дарницькому районі через падіння уламків зайнялися автомобілі.

За даними ПС, російські війська атакували Україну вісьмома балістичними ракетами «Искандер-М»/С-400, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 135 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО знищили п’ять балістичних ракет, дві Х-59/69 та 108 БпЛА.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
621
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