Укрaїнa
409
Україна невдовзі стикнеться з серйозною демографічною проблемою: деталі від експертки

Асиміляція українців вигідна усім сторонам.

Катерина Сердюк
Українські біженці

Українські біженці / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Третина українських мігрантів — діти до 18 років. І це буде колосальною проблемою.

Про це сказала експертка з демографії, директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю OBOZ.UA.

Лібанова наголосила: в асиміляції українців зацікавлені абсолютно всі.

«Наші співвітчизники їдуть у європейські країни, де характерне „старіння“ населення, не вистачає робочої сили. А тут приїжджають християни, миролюбні, працелюбні, освічені. Привозять з собою дітей, третина мігрантів — це діти до 18 років. Я вже у 2022 році розуміла, що це буде колосальною проблемою», — зазначила вона.

Можливо, продовжує фахівчиня, влада і не зацікавлена. Але що ж до бізнесу, то йому це вигідно.

Як ми писали, також Лібанова сказала, скільки громадян сьогодні проживає в Україні.

«Ми не маємо ще оцінок 2025 року. За підсумками 2024-го, це від 28 до 30 мільйонів осіб. Якщо брати за основу дані мобільних операторів, то маємо близько 30 мільйонів. А коли орієнтуємося на державні реєстри, виходить приблизно 28 мільйонів», — пояснила демографиня.

