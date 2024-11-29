Україна обговорювала з партнерами зниження мобілізаційного віку — речник МЗС

Ця тема не викликала напругу чи розбіжності.

Під час переговорів з партнерами Україна зазвичай інформує про динаміку мобілізації. У цьому контексті частиною обговорення було і зниження мобілізаційного віку.

Про це повідомив на брифінгу в четвер, 28 листопада, речник МЗС України Георгій Тихий.

Він заперечив, що ця тема викликала напругу чи розбіжності між Україною та партнерами.

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“Це частина обговорення так само, як і інші теми, як-от забезпечення зброєю, стратегії, захисту, санкцій, стримування тощо”, — пояснив Тихий.

Речник МЗС додав, що наразі Україні не вистачає необхідної кількості зброї та техніки для тих українців, які вже були мобілізованими.

“Лише після того, як Україна переможе, ми зможемо вийти й сказати: добре, цієї допомоги було достатньо. До цього, звичайно, нам завжди буде потрібна допомога”, — наголосив він.

Нагадаємо, 27 листопада у західних ЗМІ з'явилися повідомлення, що Білий дім чинить тиск на Київ з метою посилення його боєздатності у війні проти російської агресії. В США вважають, що Україна має розглянути можливість зниження призовного віку своїх солдатів до 18 років.

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