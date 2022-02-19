Україна обмежила ввезення м'яса птиці з США: названа причина

Заборона поширюється на ввезення інкубаційних яєць, птиці, продуктів з неї.

Згідно з повідомленням Держпродспоживслужби України почало діяти обмеження на ввезення вантажів зі Сполучених Штатів Америки через високопатогенний грип птиці. Згідно з офіційною інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин його випадки зареєстровані на території штату Індіана.

Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Заборона поширюється на ввезення інкубаційних яєць, птиці, продуктів з неї (за винятком продуктів, що пройшли обробку методом, що гарантує знищення збудника зазначеного захворювання), харчових продуктів тваринного походження, кормів, а також побічних продуктів тваринного походження.

Нагадаємо, що пташиний грип — масове захворювання диких птахів та домашньої птиці, спричинене вірусом, який може передаватися від хворої птиці людині. Хвороба має серйозні наслідки для суспільства в усьому світі та є частиною програм моніторингу ВООЗ.

Вірус пташиного грипу належить до великої групи різноманітних вірусів грипу типу А, які можуть інфікувати людей, птахів (індиків, курей, качок) і тварин (свиней, коней, тхорів, тюленів і китів).

Якщо пташиний вірус та вірус звичайного людського грипу одночасно попадає в організм людини, то з’являється новий штам, який набуває властивостей призводити до важкого перебігу захворювання та легко передаватися від людини до людини, що може спричиняти пандемію грипу.

Читайте також:

Жителі села у Миколаївській області мають позбутися всієї домашньої птиці через спалах пташиного грипу