Україна обмежить імпорт з Польщі та Угорщини, якщо вони не скасують зернове ембарго – Шмигаль

Якщо Польща та Угорщина не скасують зернове ембарго, Україна обмежить імпорт із цих країн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, якщо Польща та Угорщина не скасують односторонню заборону щодо імпорту української агропродукції, Україна у відповідь заборонить імпорт певних категорій товарів із цих двох країн.

Про це прем'єр написав у Telegram.

За словами Шмигаля, український уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Україна вже представила Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом чотирьох груп агротоварів з України.

"Такий контроль допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС. Зокрема, плануємо ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до п'яти держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки", — пояснив прем'єр.

Водночас Україна вже подала формальні запити до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі.

Також Україна починає антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року.

"Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Україна подала позов проти Польщі, Словаччини та Угорщини: яка причина.

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