Україна обміняла ексчиновника МВС, який допомагав переслідувати кримських татар

Микола Федорян Фото: myrotvorets center

Україна передала Росії колишнього посадовця МВС Миколу Федоряна в межах обміну полоненими, повернувши українців з російських катівень. Ексчиновник був причетний до переслідувань кримських татар.

Про це стало відомо із допису на сторінці проєкту "Хочу к своим" у Telegram.

Водночас з російського полону вдалося повернути українських громадян, які потрапили туди ще до початку повномасштабної війни 2022 року.

За даними слідства, під час перебування на посаді у тимчасово окупованому Криму, Федорян забезпечував транспортні засоби для співробітників ФСБ, які проводили незаконні обшуки в домівках кримських татар, затримували їх та доправляли до місць позбавлення волі.

Що відомо про Миколу Федоряна та деталі його затримання

Колаборант Микола Федорян був затриманий 9 листопада 2020 року на адмінкордоні з окупованим півостровом. Прокуратура АР Крим звинуватила його у державній зраді та пособництві російським спецслужбам.

Слідчі встановили, що від 2012 року Федорян працював начальником управління транспорту й авіації компанії «Чорноморнафтогаз». Після окупації Криму 2014 року він залишився на посаді. До 2011 року обіймав різні керівні посади в структурах МВС.

Нагадаємо, 14 серпня у межах чергового обміну полоненими додому повернули 84 українці, серед яких є як захисники Маріуполя, так і цивільні, які перебували в неволі ще від 2014 року.

Так, один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів — він був поневолений на Донеччині ще 2014 року. Військовий це чи цивільний — Координаційний штаб не уточнює.