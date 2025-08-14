- Дата публікації
Україна обміняла ексчиновника МВС, який допомагав переслідувати кримських татар
Миколу Федоряна видали Росії в межах обміну полоненими.
Україна передала Росії колишнього посадовця МВС Миколу Федоряна в межах обміну полоненими, повернувши українців з російських катівень. Ексчиновник був причетний до переслідувань кримських татар.
Про це стало відомо із допису на сторінці проєкту "Хочу к своим" у Telegram.
Водночас з російського полону вдалося повернути українських громадян, які потрапили туди ще до початку повномасштабної війни 2022 року.
За даними слідства, під час перебування на посаді у тимчасово окупованому Криму, Федорян забезпечував транспортні засоби для співробітників ФСБ, які проводили незаконні обшуки в домівках кримських татар, затримували їх та доправляли до місць позбавлення волі.
Що відомо про Миколу Федоряна та деталі його затримання
Колаборант Микола Федорян був затриманий 9 листопада 2020 року на адмінкордоні з окупованим півостровом. Прокуратура АР Крим звинуватила його у державній зраді та пособництві російським спецслужбам.
Слідчі встановили, що від 2012 року Федорян працював начальником управління транспорту й авіації компанії «Чорноморнафтогаз». Після окупації Криму 2014 року він залишився на посаді. До 2011 року обіймав різні керівні посади в структурах МВС.
Нагадаємо, 14 серпня у межах чергового обміну полоненими додому повернули 84 українці, серед яких є як захисники Маріуполя, так і цивільні, які перебували в неволі ще від 2014 року.
Так, один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів — він був поневолений на Донеччині ще 2014 року. Військовий це чи цивільний — Координаційний штаб не уточнює.