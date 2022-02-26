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Україна обороняється: за добу знищена авіація, колони військової техніки та залізничний ешелон з пальним окупанта

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Україна обороняється: за добу знищена авіація, колони військової техніки та залізничний ешелон з пальним окупанта

Associated Press

Україна захищається від російських загарбників.

Україна сміливо обороняється у війні проти російських загарбників: за добу знищено авіацію противника, колони з військовою технікою та залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ. 

  • Протягом поточної доби російські окупаційні війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, 2 штурмовики Су-25 та ще один військово-транспортний Іл-76 МД із десантом окупантів. Ворожу техніку знищували: винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 та Бук М-1.
  • Фронтовий бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М одним заходом розгромив колону із 20 одиниць військової техніки.
  • Блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ТБ-2, який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами.

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