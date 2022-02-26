Україна обороняється: за добу знищена авіація, колони військової техніки та залізничний ешелон з пальним окупанта

Україна обороняється: за добу знищена авіація, колони військової техніки та залізничний ешелон з пальним окупанта

Україна захищається від російських загарбників.

Україна сміливо обороняється у війні проти російських загарбників: за добу знищено авіацію противника, колони з військовою технікою та залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Протягом поточної доби російські окупаційні війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, 2 штурмовики Су-25 та ще один військово-транспортний Іл-76 МД із десантом окупантів. Ворожу техніку знищували: винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 та Бук М-1.

Ворожу техніку знищували: винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 та Бук М-1. Фронтовий бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М одним заходом розгромив колону із 20 одиниць військової техніки.

Блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ТБ-2, який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами.