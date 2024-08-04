Україна очікує додаткові F-16: Зеленський зробив заяву щодо навчання українських пілотів

Україна очікує на додаткові винищувачі від країн-партнерів, а наші пілоти й інженери продовжують проходити відповідні навчання та тренування.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час урочистих заходів з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ.

"Поки що та кількість [винищувачів F-16], яка є в України, та кількість пілотів, які навчені, - цього ще не достатньо. Позитив в тому, що ми очікуємо додаткові F-16. Позитив у тому, що багато наших хлопців навчаються", - наголосив він.

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Президент висловив надію, що партнери України знайдуть змогу розширити навчально-тренувальні місії для українських пілотів та інженерів.

Володимир Зеленський не уточнив кількості переданих літаків та які бойові завдання вони будуть виконувати.

"Детально вам сказати, які саме завдання будуть виконувати або уже виконували наші перші літаки F-16, не маю права", - зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський офіційно підтвердив, що Україна нарешті отримала перші західні винищувачі F-16.

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