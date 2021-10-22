Україна очікує на чітку позицію Німеччини через газовий шантаж РФ – Кулеба про "Північний потік-2"

Кулеба наголосив, що Україна має незмінну позицію щодо сертифікації та запуску російського проєкту "Північний потік-2".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заява президента РФ Володимира Путіна про готовність розпочати поставки газу до Європи в обхід України "Північним потоком-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора є шантажем і використанням газу як зброї. Тому Україна очікує на чітку позицію Німеччини щодо цього.

Про це повідомив голова українського МЗС під час спільної пресконференції з головою МЗС Молдови Ніком Попеску.

"Це шантаж, це використання газу як зброї у міжнародних відносинах. У спільній заяві США та Німеччини з приводу "Північного потоку-2" зазначено наступне: якщо Росія почне використовувати газ як зброю у міжнародних стосунках, Німеччина почне вживати заходи у відповідь. Це вже відбувається, і ми очікуємо на чітку позицію Німеччини з цього приводу", - зазначив Кулеба.

За його словами, позиція України щодо сертифікації і запуску "Північного потоку-2" залишається незмінною та наголосив, що Київ очікує на чітку позицію Німеччини щодо цього. Крім того, він додав, що "Нафтогаз" та оператор ГТС звернулися з проханням долучитися до процесу сертифікації.

"Ми очікуємо на позитивне рішення. Безумовно, ми чули запевнення ЄС, що до "Північного потоку-2" буде застосовано третій енергетичний пакет. Всі ці елементи повинні надіслати Росії чіткий сигнал, що російський шантаж газом не просто є неприпустимим, а завжди отримуватиме відсіч об’єднаної Європи", - додав Кулеба.

Як повідомлялося, перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" повністю заповнена технічним газом.

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