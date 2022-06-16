Зеленський розповів, яке важке озброєння може приїхати на фронт вже найближчим часом

Україна очікує нових поставок важкого озброєння для боротьби з російськими окупантами.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що чим більше потужної зброї отримає Україна, тим швидше ми зможемо звільнити наші землі і людей.
Про це Зеленський сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі.
"Ми цінуємо вже надану підтримку від партнерів. Очікуємо нових поставок передусім важкого озброєння, сучасної реактивної артилерії, систем протиракетної оборони тощо. Кожна партія такого постачання - це врятовані українці. І кожен день затримки або відкладення рішень - це можливість російських військових вбивати українців або руйнувати наші міста", - сказав глава держави.
Зеленський наголосив, що існує пряма залежність: чим більше потужної зброї ми отримаємо, тим швидше зможемо звільнити наших людей і нашу землю.
"Абсолютна більшість українського народу чекає на звільнення нашої території - території України", - наголосив президент.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його держава, а також Німеччина, Італія та Румунія підтримують негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
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