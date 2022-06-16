Зеленський розповів, яке важке озброєння може приїхати на фронт вже найближчим часом

Зеленський розповів, яке важке озброєння може приїхати на фронт вже найближчим часом

Україна очікує нових поставок важкого озброєння для боротьби з російськими окупантами.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що чим більше потужної зброї отримає Україна, тим швидше ми зможемо звільнити наші землі і людей.

Про це Зеленський сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі.

"Ми цінуємо вже надану підтримку від партнерів. Очікуємо нових поставок передусім важкого озброєння, сучасної реактивної артилерії, систем протиракетної оборони тощо. Кожна партія такого постачання - це врятовані українці. І кожен день затримки або відкладення рішень - це можливість російських військових вбивати українців або руйнувати наші міста", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що існує пряма залежність: чим більше потужної зброї ми отримаємо, тим швидше зможемо звільнити наших людей і нашу землю.

"Абсолютна більшість українського народу чекає на звільнення нашої території - території України", - наголосив президент.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його держава, а також Німеччина, Італія та Румунія підтримують негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Читайте також: