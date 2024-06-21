Україна оголосила в розшук російських олігархів-друзів Путіна

МВС України оголосило в розшук російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів – близьких друзів президента РФ Володимира Путіна.

Про це свідчить інформація на сайті МВС України.

Департамент стратегічних розслідувань українського МВС оголосив у розшук російського мільярдера Аркадія Ротенберга за трьома статтями:

фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі;

ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Водночас МВС розшукує за тими ж статтями сина Аркадія Ротенберга – російського мільярдера Ігоря Ротенберга.

До слова, восени 2023 року видання The Washington Post повідомило про плани Путіна побудувати тунель під Керченською протокою, щоб з’єднати Росію з Кримом підводним щляхом. У будівництві беруть участь компанії, пов'язані з Аркадієм Ротенбергом. Він, до речі, придбав велику власність у Криму після його анексії.

Окрім того, в Інституті вивчення війни повідомляли, що Аркадій Ротенберг і мільярдер Геннадій Тимченко фінансують дві приватні військові компанії, підпорядковані Міноборони РФ.

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