Україна оголосила військову загрозу для шести російських портів у Чорному морі

Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії шести російських портів на Чорному морі.

Це випливає з прибережних попереджень "Держгідрогафії".

"Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", - ідеться в повідомленні на сайті Державної служби морського та річкового транспорту.

Попередження випущено 4 серпня до подальшого скасування. Крім того, згідно з попередженням, судноплавство в районах Північно-східної частини Чорного моря і Керч-Єнікальською протокою України заборонено від 05:00 20 липня 2023 року.

Слід зазначити, що раніше Міністерство оборони України оприлюднило заяву, в якій попереджає, що всі судна, які з 21 липня прямуватимуть до портів Російської Федерації або окупованих українських портів, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня в районі Керченської протоки внаслідок атаки надводного дрона було пошкоджено російський танкер SIG. ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку дрона на танкер SIG.

Читайте також: