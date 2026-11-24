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Україна оголосила демарш МАГАТЕ через призначення росіянина топпосадовцем: деталі скандалу
Глава МАГАТЕ Гроссі призначив своїм заступником росіянина, причетного до окупації ЗАЕС. У відповідь МЗС України вручить ноту протесту.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі призначив підсанкційного представника Ростехнагляду Олексія Ферапонтова своїм заступником і головою Департаменту ядерної енергетики організації. У відповідь глава МЗС Андрій Сибіга доручив оголосити МАГАТЕ офіційний демарш і передати ноту протесту.
Про це 24 листопада повідомили Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики, а також сам глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережах.
Сибіга назвав призначення санкціонованого російського посадовця заступником Генерального директора МАГАТЕ абсурдним. Він нагадав, що Ферапонтов був безпосередньо залучений до спроб легалізувати першу в історії військову окупацію найбільшої атомної електростанції Європи, на Запоріжжі (Запорізьку АЕС).
«Спільник однієї з найбільших крадіжок і найтяжчих злочинів проти ядерної безпеки тепер стане частиною керівництва МАГАТЕ. Така слабкість і відсутність принципів, безумовно, не є тим, чого світ потребує в часи кризи, коли принципова лідерська роль є обов’язковою для підтримки Цілей і Принципів Статуту ООН», — наголосив глава МЗС.
Сибіга доручив українським дипломатам передати нашу позицію через офіційну ноту протесту та заяву.
Своєю чергою в МЗС зауважили, що це призначення «суперечить духу та цілям резолюцій Генеральної конференції та Ради керуючих МАГАТЕ щодо ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки та гарантій в Україні».
«Міжнародна організація, покликана захищати світ від ядерних загроз, не може наділяти керівними повноваженнями представників державних структур, причетних до створення цих загроз», — йдеться в повідомленні відомства.
В МЗС закликали держави-члени МАГАТЕ, передусім членів Ради керуючих, надати принципову публічну оцінку цьому призначенню та задіяти передбачені Статутом Агентства механізми для перегляду цього рішення.
Нагадаємо, що у Путіна пригрозили ядерним ударом Києву.