Україна оновила карантинні правила перетину кордону: кого вони стосуються

Зміни набувають чинності від 20 вересня.

В Україні для іноземців, які в’їжджають транзитом і повинні залишити її територію протягом 48 годин, скасували самоізоляцію ,а відтак вони не повинні встановлювати застосунок "Вдома" та робити ПЛР-тест. Зміни набувають чинності від 20 вересня.

Про це повідомляє ДПСУ з посиланням на відповідну постанову Кабміну.

Так, тепер після прибуття до України всі іноземці та власники посвідки на тимчасове проживання повинні мати лише поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, виданий відповідною компанією, зареєстрованою в Україні. Ця страховка повинна покривати витрати на лікування COVID-19 та обсервацію, у разі потреби.

Також всім іноземцям та власникам посвідки на тимчасове проживання, а також особам без громадянства під час прибуття в Україну потрібно мати один із зазначених документів:

документ, який підтверджує отримання однієї чи кількох доз вакцини проти COVID-19

іноземний COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або одужання особи від COVID-19; або

негативний результат ПЛР тесту або експрестесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, що зроблений не більш як за 72 години до в’їзду.

Довідки про тестування та вакцинацію не вимагаються від дітей до 12 років.

Повнолітні іноземці без вакцинації зобов'язані мати негативний результат тесту та встановлювати застосунок "Вдома" незалежно від терміну перебування в Україні. Самоізоляція не застосовується, якщо протягом 72 годин з моменту в'їзду пройти ПЛР-тестування або зробити експрестест на антиген і отримати негативний результат.

Як повідомлялося, українці можуть безперешкодно повертатися на батьківщину в разі наявності принаймні одного щеплення від COVID-19, у протилежному разі вони мусять йти на самоізоляцію.

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