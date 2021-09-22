Україна оновить рекорд із смертності: науковці зробили невтішний прогноз щодо коронавірусу на найближчі місяці

Пік коронавірусу за прогнозами фахівців цього року припаде раніше. ніж минулого.

В Україні зараз стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. Темпи збільшення виявлення нових випадків інфікування COVID-19 та смертності в Україні вже значно перевищили попередні хвилі.

Про це Новини.LIVE розповів голова Робочої групи НАН України з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, Ігор Бровченко.

На його думку, вже у першій половині жовтня Україна оновить рекорд з кількості захворювань, а у середині жовтня - поб'є рекорд смертності.

Пік, за прогнозом Ігоря Бровченка, станеться раніше, ніж минулого року, і поки що виглядає так, що він буде вищим за попередні.

Нагадаємо, що лікарка назвала "накращу вакцину" від COVID-19 і пояснила, чому.

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