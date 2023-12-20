Україна опинилася серед найнебезпечніших країн 2024 року: деталі

Поряд з Україною розташовані Сирія, Ірак, Афганістан та інші країни.

Україна опинилася серед найнебезпечніших для відвідування країн світу 2024 року, адже другий рік поспіль демонструє надзвичайно високі ризики, пов’язані з безпекою для життя і здоров’я через повномасштабну війну.

Про це повідомляє The Independent із посиланням на результати нового дослідження, яке визначає найнебезпечніші та найбезпечніші країни світу 2024 року.

Автори дослідження – медична консалтингова компанія International SOS – створили інтерактивну мапу, яка інформує мандрівників і компанії про потенційні загрози у різних країнах світу. Вимірювання було проведене за чотирма параметрами ризику: медичні, безпекові, пов’язані з кліматичними змінами та такі, що впливають на ментальне здоров’я людей.

Найнебезпечніші країни 2024 року

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Так, за параметром ризику "безпека" Україна, Сирія, Ірак, Афганістан, Лівія, Ємен, Південний Судан, Центральноафриканська Республіка та Сомалі отримали найвищий рівень попередження "екстремальний". Після зростання злочинності та заворушень зростання безпекових зафіксовані ризиків у частинах Лівану, палестинських територій, Росії та Сахеля, а також Еквадор і частини Колумбії.

Безпекові ризики в Україні / Скриншот мапи

Найбезпечніші країни – Ісландія, Люксембург, Норвегія, Швейцарія та Данія.

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У категорії "медицина" країни з "дуже високим" ризиком: Сирія, Ірак, Афганістан, Ємен, Північна Корея, Палестинські території, Гаїті, Лівія, Нігер, Буркіна-Фасо, Гвінея, Гвінея-Бісау, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Судан, Південний Судан, Центральноафриканська Республіка, Еритрея, Бурунді та Сомалі.

До країн із "дуже високим" ризиком у категорії "зміни клімату" належать: Сирія, Ірак, Афганістан, Ємен, Чад, Нігер, Малі, Нігерія, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Демократична Республіка Конго та Мозамбік.

Зауважимо, що Велика Британія отримала "низький" рейтинг за всіма трьома категоріями ризиків.

До слова, у жовтні Інститут економіки та миру склав рейтинг найбезпечніших країн світу. Україна опинилася на одному з останніх місць.

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