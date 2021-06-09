Україна опинилася в полоні негоди: Маріуполь залишився без світла, а Рівне перетворилося на озеро

Кілька днів в країні йдуть дощі, а місцями - з градом.

Накрило потужною зливою і присипало градом: українські міста опинилися у полоні негоди.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 червня.

У Маріуполі злива паралізовала рух транспорту і залишила без світла частину міста. Місцеві мешканці виклали в соцмережі відео, як дорогами несуться бурхливі потоки, а вода заливає підї'зд багатоповерхівки.

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Град, завбільшки зі стиглу вишню, зафільмували жителі села Нова Маячка у Херсонській області. Негода вирувала у кількох районах регіону, хоча у самому Херсоні не впало ані краплинки дощу.

Натомість у Рівному дощ стояв стіною. Тротуари нагадували бурхливі річки, а дороги стали схожими на озера. Подекуди автівкам було води вище коліс. Своєю чергою, дітям висока вода додала радощів. Посеред вулиці влаштували своєрідний аквапарк: малеча спускалася, немов із гірки.

Новини України: у Маріуполі злива паралізовала рух транспорту і залишила без світла частину міста

Як повідомлялося раніше, потужна злива накрила Вінницю. Негода налетіла раптово напередодні, за лічені хвилини вулиці перетворились на ріки та посипав град, з якого містяни навіть примудрялись ліпити сніжки. Побило полуницю, пооббивали цвіт плодових дерев, льодяні кульки навіть прошивали альтанки.

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