Україна опрацьовує декілька варіантів диверсифікації імпорту пального – Кубраков

Задля перезапуску економіки та забезпечення проведення посівної кампанії Мінінфраструктури у режимі 24/7 працює над створенням гнучкої логістичної системи, здатної оперативно реагувати на зміни в умовах воєнного часу.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков після наради під головуванням Президента Володимира Зеленського.

Однією з головних задач уряду наразі, за словами міністра, є забезпечення сільськогосподарського сектору пальним, добривами та усім необхідним, щоб посівна кампанія пройшла якомога успішніше.

«Наразі на державному рівні розглядаються різні варіанти диверсифікації імпорту пального — і проводяться перемовини з найбільшими світовими постачальниками, підписуються відповідні угоди. Аграрний сектор матиме все необхідне в умовах воєнного часу», - зазначив Кубраков.

Одночасно із теперішнім забезпеченням функціонування економіки, за його словами, вже розробляються моделі на довготривалу перспективу.

«Це гарантія того, що країна буде розвиватися. Тому вже зараз в країні формується гнучка логістична система, яка швидко реагує на зовнішні загрози, адаптується до них. Це важливо як у розрізі роботи підприємств, так і забезпечення оперативної евакуації населення із небезпечних зон», - написав міністр.

Стосовно післявоєнної відбудови українських міст і створення інструментів для їх захисту вже тривають перемовини зі світовими експертами, повідомив міністр.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Кубраков повідомив про готовність ЄС розпочати процес максимальної лібералізації транзитних вантажних перевезень з України.

#війна #росія окупант #відбудова #кубраков