Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку – Шмигаль

Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE. Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників тощо.

Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Загалом протягом повномасштабної війни через механізми Світового банку було залучено майже 50 млрд доларів.

"Надзвичайно вдячні Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують допомогу в межах проєкту PEACE. Дякуємо Світовому банку за постійну залученість та активну підтримку ініціатив, які зміцнюють Україну", - зазначив Шмигаль.

Раніше йшлося про те, що за підсумками 2024 року Світовий банк прогнозує зростання ВВП в Україні на рівні 3,2%. Наступного року цей показник піде на спад, але вже 2026-го прогнозується зростання ВВП в Україні до 7%.

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