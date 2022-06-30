Україна отримала 446,8 млн євро кредиту від Світового банку: на що підуть гроші

Україна отримала 446,8 млн євро кредиту від Світового банку: на що підуть гроші

Україна отримала від Світового банку кредит на суму 446,8 млн євро. З цієї суми 424,6 млн євро ¬– гарантія від Великої Британії.

Кредит був отриманий у межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Про це повідомило Міністерство фінансів України 30 червня.

"В умовах війни Україні важливо зберегти потенціал, дієвість і стійкість державного управління. Залучені кошти дозволять забезпечити належне фінансування для працівників бюджетної сфери. Вдячні уряду Великої Британії та команді Світового банку за підтримку України у цей важкий період нашої історії", – цитує пресслужба міністра фінансів Сергія Марченка.

Отриманий кредит скерують на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери як на національному так і регіональному рівнях.

Нагадаємо, напередодні Україна отримала від США грант у розмірі 1,3 млрд дол. у межах пакету фінансування держбюджету на 7,5 млрд. дол.

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