Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна отримала допомогу, щоб покрити зарплати і пенсії: яка сума

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
123
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна отримала допомогу, щоб покрити зарплати і пенсії: яка сума

Світовий банк / Фото: Associated Press

Це вагомий внесок у підтримку фінансово-економічної стабільності нашої держави.

Україна отримала шосте додаткове фінансування в межах проєкту Світового банку  "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Його сума складає 1,34 млрд доларів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що фінансування складається з позики Світового банку (1,086 млрд доларів). Крім того, воно містить: 

  • 190 млн доларів від Норвегії;
  • 50 млн доларів від США; 
  • 20 млн доларів від Швейцарії.

Як деталізували у відомстві, кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов'язаних зі сферою безпеки та оборони. Зокрема, йдеться про пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

“З початку повномасштабного вторгнення Уряди Японії, США, Норвегії та Швейцарії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Вдячний партнерам за готовність співпрацювати та допомагати у вирішальний для України час", – наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко. 

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров розповів, наскільки критичною для війська стане відсутність допомоги США.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
123
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація