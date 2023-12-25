Україна отримала допомогу, щоб покрити зарплати і пенсії: яка сума

Це вагомий внесок у підтримку фінансово-економічної стабільності нашої держави.
Україна отримала шосте додаткове фінансування в межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Його сума складає 1,34 млрд доларів.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Зазначається, що фінансування складається з позики Світового банку (1,086 млрд доларів). Крім того, воно містить:
- 190 млн доларів від Норвегії;
- 50 млн доларів від США;
- 20 млн доларів від Швейцарії.
Як деталізували у відомстві, кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов'язаних зі сферою безпеки та оборони. Зокрема, йдеться про пенсійні виплати та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
“З початку повномасштабного вторгнення Уряди Японії, США, Норвегії та Швейцарії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Вдячний партнерам за готовність співпрацювати та допомагати у вирішальний для України час", – наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
Раніше міністр оборони України Рустем Умєров розповів, наскільки критичною для війська стане відсутність допомоги США.
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