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Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії

Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії

Винищувач F-16. / Фото: Associated Press

Повітряний щит України посилено додатково.

Україна отримала другу партію сучасних винищувачів F-16 від Данії. Літаки, які Копенгаґен надав під час першої партії, вже працюють в українському небі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 7 грудня.

"Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково", - заявив глава держави. 

Президент подякував прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен та наголосив: "якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої масованої ракетної атаки F-16 ефективно  знищили сім крилатих ракет, які летіли до цивільних об’єктів.

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