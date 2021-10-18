Україна отримала другу партію військової допомоги США (фото, відео)

Найближчим часом очікується надходження ще однієї партій вантажу від уряду США.

Україна отримала чергову партію міжнародної технічної допомоги від Сполучених Штатів Америки. Це вже друга партія від американських партнерів для потреб Збройних Сил за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Штатів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Вантаж прибув до України в ніч проти 18 жовтня. Станом на сьогодні здійснюється розвантаження другої партії товарів.

"З метою досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України із країнами-членами НАТО, Кабінетом Міністрів України реалізовано ініціативу президента України щодо постачання медичного майна та озброєння із боєприпасами", — сказав уповноважений управління медичних сил ЗСУ з питань зовнішньоекономічної діяльності полковник медичної служби Олександр Матійчук.

Найближчим часом очікується надходження ще однієї, третьої партії вантажу від США. Перша партія складалася з медичного майна, озброєння, боєприпасів, високоточного озброєння та засобів радіолокаційного спостереження.

Загальна сума допомоги від США Україні за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до США, становить 60 млн доларів. Вона надається додатково до раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів.

Загалом, від 2014 року Україна отримала від США матеріально-технічної допомоги на понад 2 млрд доларів.

Нагадаємо, що США збільшили військову допомогу Україні на 2022 рік.

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