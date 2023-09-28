Україна отримала можливість гарантувати звільнення Запорізької АЕС — Зеленський

Україна увійшла до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Це дозволить впливати на рішення, які обов’язкові для виконання усіх членів цієї організації.

Про це повідомив у традиційному вечірньому зверненні у четвер, 28 вересня, президент України Володимир Зеленський.

“Будемо робити все, щоб реалізувати перший пункт нашої Формули миру – ядерну та радіаційну безпеку. Та гарантувати повне звільнення нашої Запорізької атомної станції від російських окупантів та убезпечення України й усієї Європи від російського радіаційного шантажу”, - заявив український лідер.

У липні 2023 року керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія підготувала все для організації техногенної катастрофи на ЗАЕС, яка перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року.

Зазначимо, що у разі катастрофи на Запорізькій АЕС радіація пошириться як територією України, так і на сусідні держави. Йдеться про Білорусь, Польщу та країни Балтії.

Нагадаємо, на початку вересня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони розповіли про рівень загрози теракту на Запорізькій АЕС.

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