Україна отримала нові винищувачі: як вони змінять перебіг війни

Україна отримала нову партію винищувачів, які допоможуть у боротьбі з країною-агресоркою.

Отже, Повітряні сили ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів.

Що відомо про цю авіацію та як вона може вплинути на перебіг війни – читайте в матеріалі ТСН.ua.

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В Україні стало більше сучасної бойової авіації. Йдеться про те, що Повітряні сили ЗСУ 6 лютого отримали перші французькі літаки Mirage 2000 французького виробництва та F-16 від Королівства Нідерландів, повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.

“Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром розпочнуть виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії”, – зазначив він.

Скільки французьких літаків прибуло до України, наразі не повідомляється, проте, за даними французьких ЗМІ, в першій партії повинні бути три винищувачі Mirage 2000-5, оснащені крилатими ракетами Scalp і бомбами AASM.

Відомо, що Mirage 2000-5F були зняті з озброєння французьких Повітряно-космічних сил та модифіковані для виконання більш складних завдань, ніж раніше.

Розроблений французькою компанією Dassault Aviation бойовий літак Mirage 2000-5F стане другим західним винищувачем, поставленим Україні союзниками після того, як 2024 року Повітряні сили ЗСУ отримали перші американські F-16.

Mirage 2000-5F стане першим спроєктованим і побудованим в Європі літаком, який надійде на озброєння українських Повітряних сил.

F-16 для України

Перші винищувачі F-16 Україна отримала від Нідерландів у липні 2024 року.

Прокоментував появу винищувачів і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста. Дякую нашим союзникам за це рішення. Адже передусім ефективне застосування сучасних літаків – це збереження життя українських військовослужбовців", – йдеться в повідомленні.

Як згодом повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, у липні Україна отримала 24 літаки.

Згодом першу партію винищувачів F-16 Данія передала Україні в серпні, а другу – в жовтні.

Що відомо про літак F-16

Літак F-16 – легкий багатоцільовий винищувач зі США четвертого покоління.

Попри доволі поважний вік, адже F-16 було створено ще 48 років тому, він до сьогодні залишається основою повітряних сил багатьох країн світу, зокрема й завдяки своїм постійним модернізаціям.

F-16 – легкий і дешевий в обслуговуванні, особливо якщо порівнювати його з найпотужнішим літаком США F-15E Strike Eagle. Наприклад, вартість однієї льотної години сучасних версій F-16 та F15E становить відповідно 8 тисяч –15 тисяч та 27 тисяч доларів. Пояснюється це доволі просто. Винищувач F-16 має простішу "начинку" і лише один двигун, адже його від самого початку конструювали не лише для повітряних сил США, а і для різних американських союзників.

Водночас F-16 може виконувати практично всі завдання в повітрі: від повітряних боїв до високоточного бомбардування.

На сьогодні існує аж 10 лише основних видів цього літака, а ще велика кількість локалізованих версій.

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Найстаріша модель – F-16A/B (одномісна та двомісна). Її було створено ще на початку 80-х років. Далі почали випускати версію F-16C/D, генерація якої розтягнулася на десятиліття (від кінця 80-х років до 2000-го).

Найсучаснішою вважається модель, яку випускають від 2010 року. Це F-16V. Також кожна версія ще розподіляється на окремі блоки, де літаки можуть відрізнятися двигуном, обладнанням чи авіонікою.

Наразі повітряні сили США мають на озброєнні 882 одиниці F-16C/D у всіх можливих блоках.

Якщо говорити про можливості винищувача F-16V Block 70/72, то тут варто згадати про те, що літак поєднує в собі вдосконалений радар Active Electronically Scanned Array, який відрізняється новою архітектурою авіоніки, а також деякі структурні оновлення. Вони дозволили подовжити термін служби винищувача на 50% в порівняно зі старішими моделями.

Також F-16V Block 70/72 оснащений новітнім програмним забезпеченням, зокрема покращеним передовим каналом передавання даних, зброї та націлювання.

Остання модель F-16 також має автоматичну систему запобігання зіткнення з землею та більш точну GPS-навігацію. Завдяки радару APG-83 AESA літак може "бачити" ціль на відстані понад 370 км.

Проте у F-16V Block 70/72 є й свої недоліки. Наприклад, через його легкість дальність польоту винищувача досить маленька, а тому потрібно постійно використовувати додаткові підвісні баки.

F-16 може "закрити" лише 50% території

Ексофіцер Повітряних сил, заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів в ефірі "Київ24", що якщо в України є ескадрилья винищувачів F-16, то держава може захистити 50% своєї території за рахунок цих літаків.

Колишній офіцер Повітряних сил акцентував, що не варто розголошувати точний відсоток ефективності збиття російських цілей за допомогою винищувачів F-16, щоб не допомагати ворогові.

Своєю чергою авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап заявив, що використання винищувачів F-16 потребує серйозного перегляду стратегії роботи Повітряних сил України, адже нині F-16 використовуються на 10-15% від їхнього потенціалу.

Зокрема, експерт звернув увагу на ракети AIM-9 Sidewinder, встановлені на кінцях крил винищувачів.

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“Це ракети ближнього повітряного бою з дальністю 20–40 км. Їм у першій модифікації, мабуть, уже 40–50 років, але вони постійно модернізуються. Зараз це дієва, робоча, надійна ракета. Вистрілив і забув. І без різниці, чи це буде “Шахед”, чи крилата ракета”, – пояснив Криволап.

На думку експерта, F-16 здатні знищувати крилаті ракети ефективніше, ніж зенітно-ракетні комплекси. До того ж це буде економічно вигідніше.

Також Криволап зазначив, що та комплектація F-16, яку отримала Україна, не дозволяє використовувати винищувачі на повну силу.

На думку експерта, можливість застосування F-16 ВПС України зараз обмежена лише завданнями протиповітряної оборони, насамперед через те, що їм не вистачає відповідних систем радіолокаційного виявлення, а також ракет AMRAAM великої дальності.

F-16 стали для України розчаруванням?

Військовий експерт та офіцер британської військової розвідки у відставці Френк Ледвідж вважає, що винищувачі F-16, які нещодавно отримала Україна від союзників, стали розчаруванням.

За його словами, Україна, ймовірно, має чотири-п'ять активних F-16 із загальної кількості 12, що є нормою.

"Очевидно, що розчаруванням стали F-16. Як я завжди говорив, вони нічого всерйоз не змінять", – сказав Ледвідж.

Він нагадав, що буквально перше, що трапилося після отримання F-16 – це аварія.

Ледвідж запевнив, що навряд чи хтось поза ВПС України чи дуже обмеженим колом високопосадовців у ВПС США знає про причини втрати Україною F-16.

"Та незалежно від того, чи був він збитий ракетою Patriot, чи це була помилка пілота, в будь-якому разі має місце незлагодженість між наземними та повітряними засобами, а також недоліки в підготовці пілотів, а, можливо, й наземногосекіпажу, адже системи всередині літака залежать від наземного екіпажу так само, як і від пілота", – додав військовий експерт.

Він додав, що на підготовку екіпажів українських F-16 було виділено дуже мало часу.

"І будь-який експерт із цих винищувачів скаже вам, що попросити 100 літаків і тут-таки мати їх готовими до роботи неможливо. Щоб довести їх до рівня готовності як, скажімо, у ВПС Великої Британії, або Нідерландів, або Норвегії, знадобиться 5−10 років. Адже це потребує великого досвіду, дуже багато навчання та інтеграції в інші системи, повітряні та наземні", – підсумував Ледвідж.

Французькі винищувачі Mirage 2000-5F

Версія Mirage 2000-5 розроблялася на початку 90-х років з метою оновлення бортових систем літака. Постачання серійних машин розпочалося 1997 року, пише defence-ua.

Об'єктивно головне – це те, що винищувач отримав нову РЛС RDY від Thales із дальністю виявлення типових цілей у 130 км, можливістю одночасно супроводжувати вісім та обстрілювати чотири з них (за іншими джерелами – 24 та 4 відповідно). Особливістю РЛС є якісне виявлення цілей на фоні землі.

Ці літаки є глибокою модернізацією Mirage 2000 від Dassault, який здійснив свій перший політ 1978 року, на рік пізніше МіГ-29. І загалом йдеться про легкий однодвигунний винищувач, який у версії Mirage 2000-5 отримав можливість бити по наземних цілях керованим озброєнням, тобто став повноцінним представником 4+ покоління винищувачів.

До озброєння літака додана нова на той час ракета "повітря-повітря" MICA від MBDA з заявленою дальністю знищення цілей до 80 км. Нагадаємо, що вони виробляються у двох варіантах: з інфрачервоною та радіолокаційною головками самонаведення.

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Літак також отримав вбудований комплекс РЕБ ICMS Мк 2 (за іншими джерелами, саме французькі Mirage 2000-5 її не отримували), а також систему попередження про загрози Samir DDM. Кабіна пройшла цифровізацію зі встановленням багатофункціональних дисплеїв.

Окрім цього, в морі винищувач Mirage 2000 може використовувати протикорабельну ракету Exocet, крилату ракету SCALP для наземних атак великої дальності та протирадіолокаційну ракету AS37 Armat з дальністю польоту до 120 км.

Винищувач має новий радар RDY від Thales. Система може виявляти ціль на відстані до 130 км, одночасно відстежувати вісім цілей та бити по чотирьох з них.

Технічні характеристики Mirage 2000:

розмах крил – 9,13 м

максимальна швидкість – 2340 км/год

максимальна висота – 18 000 м

довжина – 14,36 м

висота – 5,30 м

площа крила – 41 м²

вага: 7500 кг (порожній), 14 000 кг (споряджений), 17 000 (максимальна злітна)

Французькі винищувачі підсилять ППО

Авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна розповідав, що ці винищувачі можуть використовуватися як носії ракет Storm Shadow.

За його словами, ще одна важлива роль цих літаків – посилення ППО. Проте, за словами експерта, тут варто бути обережними, оскільки українські Сили оборони вже використовують F-16, і винищувачам краще уникати зон, де працюють зенітно-ракетні комплекси (ЗРК).

“Треба "нарізати" окремо одним, окремо іншим. Тому я не думаю, що вони будуть насамперед викорстовуватися як винищувачі ППО. Хоча вони можуть виконувати багато функцій: скидати крилаті бомби, ті самі французькі AASM Hammer, і запускати антирадарні ракети для забезпечення прориву ворожої ППО”, – зазначив Романенко.

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