Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини: що туди увійшло (список)

Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини: що туди увійшло (список)

Система протиповітряної оборони Skynex від Rheinmetall / Фото: Rheinmetall

До пакету допомоги увійшли, зокрема, система ППО Skynex і ракети до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Уряд Німеччини передав Україні новий пакет матеріально-технічної військової допомоги. Туди увійшли, зокрема, система ППО Skynex і ракети до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Ось повний перелік нової допомоги:

  • десять бойових машин піхоти Marder (раніше передали 90 одиниць);
  • боєприпаси для танків LEOPARD 2;
  • один ЗРК SKYNEX з боєкомплектом (раніше – один комплекс);
  • 30 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard (раніше – 116 тисяч);
  • ракети до ППО IRIS-T SLM;
  • один радар спостереження за повітряним простором TRML-4D (раніше – вісім одиниць);
  • 7 500 артилерійських боєприпасів 155-мм калібру (раніше – 74 тисячі одиниць);
  • один мостоукладач Biber із запчастинами (раніше – 17 одиниць);
  • один інженерний танк DACHS (раніше – сім одиниць);
  • девʼять систем розмінування (раніше – 46 одиниць);
  • одна система захисту звʼязку AMPS для вертольотів (раніше – чотири одиниці);
  • 60 моторів для човнів (раніше – 24 одиниці);
  • шість транспортерів танків М1070 Oshkosh (раніше – 12 одиниць);
  • 18 тисяч патронів калібру 40 мм (раніше – 264 тисячі одиниць);
  • три тисячі гранатометів RGW90 Matador (раніше – 10 тисяч одиниць);
  • мінометні боєприпаси 120-мм калібру;
  • 1 980 маскувальних сіток (раніше – 4 152 одиниці).

Також Німеччина готує до передачі систему ППО Patriot.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що до України поки що надходить не все із розблокованої допомоги США.

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація