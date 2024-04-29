Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини: що туди увійшло (список)

До пакету допомоги увійшли, зокрема, система ППО Skynex і ракети до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Уряд Німеччини передав Україні новий пакет матеріально-технічної військової допомоги. Туди увійшли, зокрема, система ППО Skynex і ракети до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Ось повний перелік нової допомоги:

десять бойових машин піхоти Marder (раніше передали 90 одиниць);

боєприпаси для танків LEOPARD 2;

один ЗРК SKYNEX з боєкомплектом (раніше – один комплекс);

30 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard (раніше – 116 тисяч);

ракети до ППО IRIS-T SLM;

один радар спостереження за повітряним простором TRML-4D (раніше – вісім одиниць);

7 500 артилерійських боєприпасів 155-мм калібру (раніше – 74 тисячі одиниць);

один мостоукладач Biber із запчастинами (раніше – 17 одиниць);

один інженерний танк DACHS (раніше – сім одиниць);

девʼять систем розмінування (раніше – 46 одиниць);

одна система захисту звʼязку AMPS для вертольотів (раніше – чотири одиниці);

60 моторів для човнів (раніше – 24 одиниці);

шість транспортерів танків М1070 Oshkosh (раніше – 12 одиниць);

18 тисяч патронів калібру 40 мм (раніше – 264 тисячі одиниць);

три тисячі гранатометів RGW90 Matador (раніше – 10 тисяч одиниць);

мінометні боєприпаси 120-мм калібру;

1 980 маскувальних сіток (раніше – 4 152 одиниці).

Також Німеччина готує до передачі систему ППО Patriot.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що до України поки що надходить не все із розблокованої допомоги США.

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