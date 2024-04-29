Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини: що туди увійшло (список)

До пакету допомоги увійшли, зокрема, система ППО Skynex і ракети до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.
Уряд Німеччини передав Україні новий пакет матеріально-технічної військової допомоги. Туди увійшли, зокрема, система ППО Skynex і ракети до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.
Про це йдеться на урядовому сайті.
Ось повний перелік нової допомоги:
- десять бойових машин піхоти Marder (раніше передали 90 одиниць);
- боєприпаси для танків LEOPARD 2;
- один ЗРК SKYNEX з боєкомплектом (раніше – один комплекс);
- 30 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard (раніше – 116 тисяч);
- ракети до ППО IRIS-T SLM;
- один радар спостереження за повітряним простором TRML-4D (раніше – вісім одиниць);
- 7 500 артилерійських боєприпасів 155-мм калібру (раніше – 74 тисячі одиниць);
- один мостоукладач Biber із запчастинами (раніше – 17 одиниць);
- один інженерний танк DACHS (раніше – сім одиниць);
- девʼять систем розмінування (раніше – 46 одиниць);
- одна система захисту звʼязку AMPS для вертольотів (раніше – чотири одиниці);
- 60 моторів для човнів (раніше – 24 одиниці);
- шість транспортерів танків М1070 Oshkosh (раніше – 12 одиниць);
- 18 тисяч патронів калібру 40 мм (раніше – 264 тисячі одиниць);
- три тисячі гранатометів RGW90 Matador (раніше – 10 тисяч одиниць);
- мінометні боєприпаси 120-мм калібру;
- 1 980 маскувальних сіток (раніше – 4 152 одиниці).
Також Німеччина готує до передачі систему ППО Patriot.
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що до України поки що надходить не все із розблокованої допомоги США.
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