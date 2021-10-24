Україна отримала нову партію вакцини від коронавірусу: який препарат надійшов (фото)

Вакцину від коронавірусу передала пані посол Німеччини Анка Фельдгузен міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшко.

Україна отримала від Німеччини 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Партія препарату надійшла безоплатно.

Про це пише DW.

Окрім України, вакцину AstraZeneca отримали й інші країни. Загалом Німеччина безоплатно надала країнам 7,6 млн доз вакцини AstraZeneca.

Найбільше вакцин від Німеччини отримав В'єтнам - 2,6 млн доз. Далі у переліку Україна (1,5 млн), Єгипет і Гана (по 1,2 млн), а також Намібія (0,2 млн). Ще 350 тис. доз має отримати Таїланд.

Крім того, ще 10 млн доз були передані до програми COVAX. Загалом німецький уряд схвалив передавання третім країнам 100 млн доз вакцин від різних виробників, які повинні розподілятися переважно через COVAX.

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"А починаючи від жовтня, всі вакцини від виробника Johnson & Johnson, які надходять до Німеччини, одразу будуть передаватися до програми COVAX", - йдеться в повідомленні.

У посольстві Німеччини в Україні уточнили, що препарат Україні передала посол ФРН Анка Фельдгузен голові МОЗ Віктору Ляшко. Загальна сума партії - приблизно 6 млн євро. Транспортні витрати були покриті в межах Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM).

#МиРазом Ми продовжуємо нашу спільну боротьбу проти #COVID19: напередодні візиту Федерального канцлера Анґели Меркель до Києва @AnkaFeldhusen передалі сьогодні @MoH_Ukraine 1,5 млн. доз #вакцини AstraZeneca. є першою країною, яка отримала від вакцини на двосторонній основі. pic.twitter.com/hYauSGXUnW — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) August 21, 2021

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, бідні країни можуть отримати від ВООЗ тести і таблетки для хворих на коронавірус за низькою ціною. Йдеться про пігулки за $10 за курс. Уряду США, наприклад, один п'ятиденний курс такими ліками обійшовся в 700 доларів.

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Новини України: в межах програми COVAX Україна отримала 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca

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