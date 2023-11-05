Україна отримала потужну зброю, візит Зеленського до Ізраїлю може не відбутись: головні новини ночі 5 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 5 листопада 2023 року:
- США негласно передали Україні потужний танк для розмінування Читати далі –>
- Внаслідок ракетного удару по Запорізькій області загинув один з найкращих артилеристів ЗСУ Читати далі –>
- В окупованому Скадовську пролунала серія вибухів — ЗМІ Читати далі –>
- ЗМІ повідомили, що запланований візит Зеленського до Ізраїлю може не відбутись Читати далі –>
- Друга авіаносна група США прибула на Близький Схід Читати далі –>
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