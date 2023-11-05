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Україна отримала потужну зброю, візит Зеленського до Ізраїлю може не відбутись: головні новини ночі 5 листопада 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Перегляди
4830
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Україна отримала потужну зброю, візит Зеленського до Ізраїлю може не відбутись: головні новини ночі 5 листопада 2023 року

M1150 Assault Breacher / Фото: president.gov.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 5 листопада 2023 року: 

  • США негласно передали Україні потужний танк для розмінування Читати далі –>
  • Внаслідок ракетного удару по Запорізькій області загинув один з найкращих артилеристів ЗСУ Читати далі –>
  • В окупованому Скадовську пролунала серія вибухів — ЗМІ Читати далі –>
  • ЗМІ повідомили, що запланований візит Зеленського до Ізраїлю може не відбутись Читати далі –>
  • Друга авіаносна група США прибула на Близький Схід Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4830
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