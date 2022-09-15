Україна отримала перші 500 мільйонів євро від ЄІБ: на що витратять гроші

Ці кошти є частиною другого пакету Екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба ЄІБ.

"Україна отримала перші виплати з нашого пакету термінових заходів (Ukraine Solidarity Urgent Response) на суму 1,59 млрд євро, підготовленого у тісній співпраці з Єврокомісією. Кошти допоможуть Україні вирішити її найнагальніші потреби", – йдеться у заяві.

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що ці кошти допоможуть Україні вирішувати нагальні потреби – зокрема, підтримувати стратегічні державні компанії "Укравтодор" і "Укрзалізницю", а також ремонтувати дорожню та залізничну інфраструктуру.

Як пише "Українська Правда", пакет підтримки в межах Екстрених заходів солідарності від ЄІБ розміром 1,59 млрд євро складається з двох блоків:

негайна підтримка на загальну суму 1,05 млрд євро, з яких пів мільярда було перераховано 14 вересня 2022 р. Подальші виплати заплановані на найближчі дн;

відновлення проєктів, які ЄІБ фінансує в Україні, на загальну суму 540 млн євро. Фінансування цих проєктів відбуватиметься по мірі їх виконання.

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