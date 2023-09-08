Україна отримала перші танки Leopard-1 від трьох країн

Перші 10 танків вже прибули до України, додаткова партія ще в дорозі.

Перші 10 танків Leopard-1 від Данії, Німеччини та Нідерландів прибули до України.

Про це повідомляє The Guardian.

"Перші 10 танків вже відправлені в Україну. І ще більше вже в дорозі. Ще 10 танків були доставлені з заводу", - йдеться в заяві Збройних сил Данії.

Зазначається, що данські війська в Німеччині навчають українських військових роботі на цій техніці.

"Я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти оборонну битву, яку вони ведуть зараз", - сказав командувач армії артилерист Арпе Нільсен.

Нагадаємо, раніше стало відомо що Німеччина підтвердила передачу Україні додаткових танків Leopard-1. ЗСУ можуть розраховувати на 25 танків.

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