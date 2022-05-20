Україна отримала понад 360 тис. тонн гумдопомоги з початку повномасштабної війни – Тимошенко

Україна отримала понад 360 тис. тонн гумдопомоги з початку повномасштабної війни – Тимошенко

Через державні кордони України, починаючи з 24 лютого, було ввезено понад 360 тис. тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За словами Тимошенка, гуманітарна допомога продовжує активно надходити до України – від ліків до автомобілів та генераторів.

«За останній тиждень завезли 29 тис. тонн гуманітарної допомоги, серед якої продукти харчування, одяг, ліки, товари військового призначення, меблі, автомобілі, генератори та тепловізори», – зазначив він.

Окремо Тимошенко наголосив на постачанні пального – його за останню добу завезли понад півтори тисячі тонн.

«Тільки за одну добу через Львівську митницю було доставлено майже 1,5 тис. тонн палива. У якості гуманітарної допомоги за 17 травня оформлено 204 транспортні засоби. Найбільші отримувачі гуманітарної допомоги з-за кордону автомобільним транспортом – це Львівська область та місто Київ», – розповів заступник керівника ОП.

Він також повідомив, що станом на 20 травня деокуповано вже 1016 населених пунктів. Наразі на звільнених територіях триває відновлення комунікацій, а також починають роботу обʼєкти критичної інфраструктури.

«Газопостачання забезпечено на 65%, електроенергію заживлено у 863 населених пункти. Більше половини н. п. знову можуть скористатись послугами водопостачання. Роботу АЗС відновлено на 49%. У 305 деокупованих населених пунктів поновили роботу заклади медицини. Працюють продовольчі магазини, ЦНАПИ та заклади з надання соціальних послуг. Дошкільні, середні та вищі НЗ поновили роботу у 25% деокупованих н. п., процес триває. Укрпошта знову відкрила свої відділення у 80% населених пунктах», – підкреслив Тимошенко.

Як раніше повідомляв Кирило Тимошенко, на Київщині повністю відновлено електропостачання, над відновленням якого працювала понад тисяча спеціалістів.

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