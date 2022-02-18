Україна отримала ще одну партію ліків проти COVID-19: хто і де їх може отримати

Україна отримала ще одну партію ліків проти COVID-19: хто і де їх може отримати

"Молнупіравір" заборонений до продажу в аптеках.

Україна отримала 135 тис. курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Частину з них вже розподілили до регіонів.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

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"Україна отримала 135 тис. курсів препарату "Молнупіравір" для лікування коронавірусу, 60 тис. із них уже розподілені у регіони", - сказано в повідомленні.

"Молнупіравір" можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику, тобто: літнім людям; особам з ожирінням; людям з хворобами серцево-судинної системи; людям з діабетом. Препарат дозволяє запобігати переходу від легкого перебігу коронавірусу до середнього чи тяжкого та зменшення ймовірності госпіталізації чи смерті.

Препарат "Молнупіравір" заборонений до продажу в аптеках, його можна отримати тільки у лікаря безкоштовно. Дізнатися, чи забезпечений медзаклад цими ліками можна:

за допомогою сервісу "Є-ліки" за посиланням: https://eliky.in.ua/medicament/10356

у структурному підрозділі облдержадміністрації, відповідальному за охорону здоров’я, за контактами: https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja