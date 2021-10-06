Україна отримала вакцини проти грипу від трьох виробників: яку вже можна придбати в аптеках

Україна отримала вакцини проти грипу від трьох виробників: яку вже можна придбати в аптеках

В ЦГЗ нагадують, що сезон грипу та ГРВІ в Україні вже розпочався, і найкращим методом захисту залишається вакцинація.

До України вже надійшли вакцини проти грипу від трьох виробників. У нинішньому епідемічному сезоні очікується надходження 1,25 млн доз.

Про це у середу, 6 жовтня, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

Так, надійшли вакцини:

"Ваксигрип Тетра" - очікується 850 тис. доз; 85 тисяч доз на сьогодні є в наявності. В першій половині жовтня очікується 350 тисяч доз, другій половині місяця ще 270 тисяч доз;

- очікується 850 тис. доз; 85 тисяч доз на сьогодні є в наявності. В першій половині жовтня очікується 350 тисяч доз, другій половині місяця ще 270 тисяч доз; "Інфлувак Тетра" - очікується 200 тис. доз; ввезено та поки що знаходиться на лабораторному контролі 200 026 доз;

- очікується 200 тис. доз; ввезено та поки що знаходиться на лабораторному контролі 200 026 доз; "Джісі Флю Квадрівалент" - очікується 200 тис. доз; станом на 01.10.2021 видано позитивні висновки про відповідність медичних імунобіологічних препаратів вимогам державних і міжнародних стандартів на майже 151 тис. доз. вакцини. 61 тис. доз вже можна придбати в аптечній мережі.

Крім того, в межах гуманітарної допомоги Україна отримає 30 000 доз вакцин для медичних працівників.

"Зазначимо, сезон грипу та ГРВІ в Україні вже розпочався, і найкращим методом захисту залишається вакцинація", - нагадують в ЦГЗ.

Нагадаємо:

У новому епідсезоні в Україні очікується циркуляція 4 штамів грипу. Щорічна вакцинація — найдієвіший спосіб захиститися від грипу та попередити важкі ускладнення хвороби. Одне щеплення захищає впродовж усього епідемічного сезону.

Раніше у МОЗ розповіли, коли та як отримати щеплення від грипу.

Чи стане коронавірус сезонним захворюванням, як грип та застуда

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