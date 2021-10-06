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Україна отримала вакцини проти грипу від трьох виробників: яку вже можна придбати в аптеках

Україна отримала вакцини проти грипу від трьох виробників: яку вже можна придбати в аптеках

Associated Press

В ЦГЗ нагадують, що сезон грипу та ГРВІ в Україні вже розпочався, і найкращим методом захисту залишається вакцинація.

До України вже надійшли вакцини проти грипу від трьох виробників. У нинішньому епідемічному сезоні очікується надходження 1,25 млн доз.

Про це у середу, 6 жовтня, повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

Так, надійшли вакцини:

  • "Ваксигрип Тетра" - очікується 850 тис. доз; 85 тисяч доз на сьогодні є в наявності. В першій половині жовтня очікується 350 тисяч доз, другій половині місяця ще 270 тисяч доз;
  • "Інфлувак Тетра" - очікується 200 тис. доз; ввезено та поки що знаходиться на лабораторному контролі 200 026 доз;
  • "Джісі Флю Квадрівалент" - очікується 200 тис. доз; станом на 01.10.2021 видано позитивні висновки про відповідність медичних імунобіологічних препаратів вимогам державних і міжнародних стандартів на майже 151 тис. доз. вакцини. 61 тис. доз вже можна придбати в аптечній мережі.

Крім того, в межах гуманітарної допомоги Україна отримає 30 000 доз вакцин для медичних працівників.

"Зазначимо, сезон грипу та ГРВІ в Україні вже розпочався, і найкращим методом захисту залишається вакцинація", - нагадують в ЦГЗ.

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