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Україна отримала від Естонії важливу допомогу для захисту неба

Україна отримала від Естонії важливу допомогу для захисту неба

Зенітно-ракетний комплекс Mistral має радіус дії до 6 кілометрів / Фото: commons.wikimedia.org

ЗРК Mistral призначені для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько.

Естонія передала для потреб Сил оборони України французькі зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral, а також ракети до них.

Про це в суботу, 6 липня, повідомили у Міністерстві оборони Естонії.

"Зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral і ракети до них доставлені в Україну. Давайте й надалі підтримувати борців за свободу", – йдеться у повідомленні 

Зенітно-ракетні комплекси Mistral французького виробництва призначені для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько. Комплекс має радіус дії до 6 кілометрів.

ЗРК доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удар російської ракети по військовому аеродрому в Миргороді на Полтавщині виявив гострий дефіцит систем ППО, зокрема малого радіусу дії, в української армії. Така ситуація викликає тривогу в контексті очікуваного прибуття винищувачів F-16.

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