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Україна отримала від Канади 15 генераторних освітлювальних веж: де їх використовуватимуть

Україна отримала від Канади 15 генераторних освітлювальних веж: де їх використовуватимуть

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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Україна отримала від Канади 15 генераторних освітлювальних веж: де їх використовуватимуть

Фото/Facebook: Юлія Ковалів

До кінця року Україна отримає 50 таких веж.

Канада передала Україні 15 генераторних освітлювальних веж для забезпечення роботи енергетиків у темний час доби. 

Про це у Facebook повідомила пані посол України в Канаді Юлія Ковалів.  

"Наші герої-енергетики працюють 24/7, аби відремонтувати пошкоджену інфраструктуру та повернути світло до домівок. Ось такі 15 генераторних освітлювальних веж, кожна з яких заввишки 8 метрів, призначені для проведення ремонтних робіт енергетичних об’єктів у нічний час, уже прибули до України", - йдеться у дописі.

Також, за її словами, до кінця року партнери з Canada-Ukraine Foundation передадуть Україні 50 таких установок.

Дефіцит потужностей в енергосистемі України

Від жовтня Росія майже щотижня завдає масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Через атаки в українських містах надзвичайно складна ситуація з електропостачанням – обленерго застосовують планові та аварійні відключення світла через дефіцит потужностей. Станом на ранок 13 грудня в енергосистемі все ще зберігається складна ситуація. На сході окупанти знову обстріляли декілька районів, пошкодивши об’єкти енергетичної інфраструктури. Роботу ремонтних бригад ускладнюють погодні умови.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 13 грудня, розповів, що лише на поверхневе швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб'єктів потрібно щонайменше 1,5 мільярда євро

За даними Reuters, до України прямує літак з енергетичним обладнанням від США на майже $13 млн.

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Дата публікації
Перегляди
742
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