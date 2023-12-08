Україна отримала від Німеччини новітній безпілотник Luna NG: які його переваги

Розробка може перебувати у повітрі 12 годин.

Українські військові отримали від партнерів новітній німецький безпілотник. Він створений для дії в сучасному агресивному середовищі поля бою.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Як зазначається, наша держава отримала на озброєння безпілотник західного виробництва - Luna NG.

“Це цікавий зразок, який доповнить широкий спектр БПЛА, що вже використовує Україна. Німецький безпілотник має свої переваги. Він був розроблений і представлений нещодавно. Luna NG має цікаві тактико-технічні характеристики. Він створений для дії в сучасному агресивному середовищі поля бою, і може ефективно діяти на тих напрямках, де противник активно застосовує протидію у вигляді різноманітних систем РЕБ", - пояснив Валерій Рябих.

Розробка може перебувати у повітрі 12 годин. За цей час дрон захищеними каналами може передавати безліч інформації, яку отримує за допомогою сучасних електронно-оптичних сенсорів.

"Маса БПЛА становить десь 40 кг, дальність управління понад 100 км. Дрон Luna NG доповнив спектр БПЛА, які ми отримували раніше від Німеччини", - додав Рябих.

Нагадаємо, що росіяни намагаються скопіювати українські морські дрони.

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