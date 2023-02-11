Україна отримала від Німеччини понад 300 тонн обладнання для відновлення енергоінфраструктури

Україна отримала від Німеччини загалом 334 тонни обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Від липня до України надійшло від німецьких партнерів 43 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики загальною вагою 334 тонни.

Про це повідомляє Міненерго.

"Лише за останній тиждень було доставлено 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн", йдеться в повідомленні.

Зокрема, в рамках кампанії Німецько-Українського Енергетичного партнерства з надання донорської підтримки Міністерство енергетики України отримало від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторів.

Серед обладнання, яке надійшло від німецьких партнерів, також є генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання, електричні інструменти.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що Україна отримає 80 танків Leopard 2 до кінця березня 2023-го. Втім, за його слвоами, це буде нелегко.

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