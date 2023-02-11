Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна отримала від Німеччини понад 300 тонн обладнання для відновлення енергоінфраструктури

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
56
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна отримала від Німеччини понад 300 тонн обладнання для відновлення енергоінфраструктури

Фото: Міністерство енергетики України

Україна отримала від Німеччини загалом 334 тонни обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Від липня до України надійшло від німецьких партнерів 43 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики загальною вагою 334 тонни.

Про це повідомляє Міненерго.

"Лише за останній тиждень було доставлено 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн", йдеться в повідомленні.

Зокрема, в рамках кампанії Німецько-Українського Енергетичного партнерства з надання донорської підтримки Міністерство енергетики України отримало від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторів.

Серед обладнання, яке надійшло від німецьких партнерів, також є генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання, електричні інструменти.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що Україна отримає 80 танків Leopard 2 до кінця березня 2023-го. Втім, за його слвоами, це буде нелегко.

Читайте також:

Миттєва реакція - Польща надіслала Україні масштабну гуманітарну допомогу

Миттєва реакція - Польща надіслала Україні масштабну гуманітарну допомогу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
56
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація