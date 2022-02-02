Україна отримала від Польщі ще 38 тонн допомоги для боротьби з коронавірусом

Україна отримала від Польщі ще 38 тонн допомоги для боротьби з коронавірусом

Вантаж включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та елементи до них, а також інфузійні набори типу IS.

В Україну прибув черговий вантаж гуманітарної допомоги від уряду Республіки Польща для боротьби із COVID-19.

Про це повідомляє ДСНС.

“2 лютого чергова колона вантажівок прибуває в Україну для доправлення допомоги, яку урядове агентство стратегічного розвитку, що працює в рамках Міністерства закордонних справ Республіки Польща, передає Державній службі з надзвичайних ситуацій”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що вантаж вагою близько 38 тонн включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та елементи до них, а також інфузійні набори типу IS. Усе це передається на запит української сторони для боротьби із COVID-19.