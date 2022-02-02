Україна отримала від Польщі ще 38 тонн допомоги для боротьби з коронавірусом

Вантаж включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та елементи до них, а також інфузійні набори типу IS.
В Україну прибув черговий вантаж гуманітарної допомоги від уряду Республіки Польща для боротьби із COVID-19.
Про це повідомляє ДСНС.
“2 лютого чергова колона вантажівок прибуває в Україну для доправлення допомоги, яку урядове агентство стратегічного розвитку, що працює в рамках Міністерства закордонних справ Республіки Польща, передає Державній службі з надзвичайних ситуацій”, - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що вантаж вагою близько 38 тонн включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та елементи до них, а також інфузійні набори типу IS. Усе це передається на запит української сторони для боротьби із COVID-19.
Від пункту пропуску на кордоні “Дорогуськ-Ягодин” вантажівки супроводжують рятувальники ДСНС.
Нагадаємо:
До України прибуло близько 280 тонн гуманітарної допомоги з Польщі. Зокрема, польські рятувальники 1 лютого доставили до України засоби боротьби із коронавірусом та медичне приладдя, яке буде використано для потреб населення по всій країні.
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