Україна отримала від США кілька десятків ракет ATACMS — NYT

США таємно передали Україні кілька десятків ракет ATACMS, які ЗСУ вже успішно застосували по російських цілях.

Україна отримала близько 20 далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє видання The New York Times.

"Після численних повідомлень про те, що було ухвалено рішення про постачання зброї, доставка здійснювалася в таємниці через побоювання, що її може атакувати Росія, коли її везтимуть до країни. Крім того, Україна хотіла спробувати застати росіян зненацька. Два західних чиновники заявили, що США відправили близько 20 ракет до України", - йдеться в повідомленні.

Версія ракети ATACMS, яку отримала Україна, за словами офіційних осіб, є касетним боєприпасом, який розкидає 950 маленьких бомб, здатних завдати шкоди на великій території. Зброя такого типу заборонена міжнародною угодою, яку Сполучені Штати не підписували.

Слід зазначити, що ракети ATACMS є другим типом касетної зброї, яку США надали Україні. У липні адміністрація Байдена почала постачати Україні 155-міліметрові артилерійські снаряди, кожен з яких містить 72 суббоєприпаси меншого розміру, призначені для ураження бронетехніки та ворожих солдатів.

Нагадаємо, 17 жовтня Україна запустила ракети ATACMS по російських позиціях на окупованих територіях. Це стало першим випадком, коли ця далекобійна зброя, надана США, була застосована в Україні.

Згодом у Білому домі підтвердили надання Україні ракет ATACMS з радіусом дії 165 кілометрів. Відео запуску ракет ATACMS вже оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Сам запуск ракет, найімовірніше, здійснювали із РСЗВ HIMARS.

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