Україна отримала від США партію військової допомоги: що дістанеться ЗСУ

Україна отримала від США партію військової допомоги: що дістанеться ЗСУ

Було доставлено 86 183 кг бойового спорядження та засобів першої допомоги.

До "Борисполя" прибула партія військової допомоги від США, яку отримали ЗСУ.

Про це інформує Міноборони України та Посольство Сполучених Штатів.

Було доставлено 86 183 кг бойового спорядження та засобів першої допомоги. Це частина 60-мільйонної додаткової допомоги у сфері безпеки, яку президент Джо Байден направив Україні в серпні цього року.

"Окрім раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів. Вантажі надходять декількома партіями, одна з яких прибула сьогодні, 10 жовтня, — розповіли у Міноборони.

Загалом від 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 млрд доларів.

Нагадаємо, що США збільшили військову допомогу Україні на 2022 рік.

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