Україна отримала від ЄС 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги: Шмигаль розповів деталі

За словами прем'єра, ці кошти допоможуть нам зберігати економічну стійкість.

Україна отримала від Євросоюзу 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Загальна бюджетна підтримка з боку ЄС цьогоріч сягнула 18 млрд євро.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наша держава отримала 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

“Таким чином загальна бюджетна підтримка з боку Євросоюзу цьогоріч сягнула 18 млрд євро. Ці кошти допомагають нам зберігати економічну стійкість і виконувати соціальні зобов'язання. Вдячні Європейському Союзу за вагому та своєчасну допомогу нашій державі. Розраховуємо на подальшу підтримку”, - наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Шмигаль розповів, що допоможе уникнути планових відключень світла.

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