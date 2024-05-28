Україна отримає від Бельгії F-16 і не тільки: Зеленський розповів подробиці безпекової угоди

Україна та Бельгія підписали угоду про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали в Брюсселі двосторонню безпекову угоду. Вона передбачає значну військову та фінансову допомогу Україні, зокрема постачання 30 винищувачів F-16 до 2028 року.

Про це глава держави Зеленський повідомив у своєму X (Twitter).

"Документ передбачає щонайменше 977 мільйонів євро бельгійської військової допомоги Україні цього року, а також зобов’язання Бельгії надавати нашій країні підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди. Вперше в такій угоді вказана точна кількість винищувачів F-16 – 30, – які будуть поставлені в Україну до 2028 року, причому перші прибудуть уже цього року", - повідомив президент.

За його словами, угода також гарантує своєчасну безпекову допомогу з боку Бельгії, сучасну бронетехніку, обладнання для забезпечення потреб Повітряних сил та протиповітряної оборони України, морської безпеки, розмінування, участь у коаліції з постачання артилерійських боєприпасів, а також навчання військових.

Документ також передбачає посилення співпраці в оборонній промисловості, підтримку української Формули миру, посилення санкцій проти Росії, відшкодування збитків, відповідальність агресора, використання заморожених російських активів та відновлення економіки.

"Україна і Бельгія також поглиблюватимуть співпрацю у сфері розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Бельгія також висловлює підтримку майбутньому членству України в ЄС та НАТО. Я дякую прем’єр-міністру Де Кроо, його уряду та всім бельгійцям за їхню непохитну й довготривалу підтримку України", - додав Зеленський.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб повідомила, що Бельгія передасть Україні 30 сучасних винищувачів F-16 до 2028 року. Втім, перші літаки мають відправити вже 2024-го.

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