Україна отримає 70 літаків від міжнародних партнерів: вони можуть базуватися на аеродромах Польщі

Україна отримає 70 літаків від міжнародних партнерів: вони можуть базуватися на аеродромах Польщі

Українську армію поповнять винищувачі Міг-29 та штурмовики Су-25.

Українська армія отримає від партнерів з країн Євросоюзу 70 літаків, які у разі потреби зможуть базуватися на польських аеродромах. З них українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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У повідомленні йдеться, що українські військові льотчики отримають у своє розпорядження багатоцільові винищувачі Міг-29 та броньовані дозвукові штурмовики Су-25.

У командування Повітряних Сил ЗСУ уточнили, що доставку бойових літаків буде здійснено з таких країн:

Болгарія (Міг-29) – 16 літаків;

Болгарія (Су-25) – 14 літаків;

Польща (Міг-29) – 28 літаків;

Словаччина (Міг-29) – 12 літаків.

Відомо, що Міг-29 був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 1980-х років. Цей бойовий літак перебуває на озброєнні багатьох країн світу, серед яких і Україна.

Одномісний броньований дозвуковий штурмовик Су-25 призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди.

Нагадаємо, раніше голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз поставить бойові літаки України.

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