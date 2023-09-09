"Україна отримає більше "гепардів": Зеленський розповів про підготовку до зими

Україна продовжує готуватися до зими, оскільки вона як і торік буде важкою.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Мережі.

"Чітко усвідомлюємо, що російське зло теж готується до зими – готується нести страждання. І кожен зараз у державному секторі та в місцевій владі повинен зробити все можливе, а коли потрібно, то й неможливе, щоб Україні вдалося вистояти зимою та зберегти повну функціональність", - зазначив президент.

Він наголосив, що ППО, підготовка енергетики, соціальної системи, відповідні пакети підтримки від партнерів – усі посадові особи та командувачі мають чіткі завдання.

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"Керівники обласних адміністрацій звітуватимуть щоденно про підготовку, кожен день увечері – звіт для уряду, Офісу. Міністру внутрішніх справ доручено по максимуму підготувати сектор ДСНС – не лише те, що стосується безпосередньої роботи Служби з надзвичайних ситуацій, а й чіткого інформування людей про те, як буде забезпечений захист", - написав він.

Також глава держави додав, що Україна отримає більше "гепардів" для захисту нашої енергетичної мережі.

Зазначимо, що в Україні у нинішньому опалювальному сезоні може бути більше відключень світла, аніж торік. Адже наразі не доводиться говорити про значне відновлення пошкоджених внаслідок атак РФ потужностей.

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