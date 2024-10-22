Україна отримає близько 35 млрд від ЄС: Шмигаль розкрив подробиці

Україна отримає макрофінансову допомогу від ЄС та Великої Британії.

Європарламент підтримав надання Україні макрофінансової допомоги на суму до 35 мільярдів євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це важливий внесок ЄС у межах $50 млрд кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів, який допоможе покрити нагальні фінансові потреби України", - зазначив прем'єр.

Крім того, 2.26 млрд фунтів у межах цього ж кредиту G7 надасть Велика Британія.

"Така бюджетна підтримка дозволить забезпечити військові витрати, зокрема на протиповітряну оборону, артилерію та необхідне обладнання", - додав Шмигаль.

Він подякував партнерам України з ЄС та Великої Британії за беззаперечну підтримку держави в боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві 21 жовтня оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

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