Україна отримає додаткові партії зброї від Португалії та Бельгії: Зеленський виступив із заявами

Україна отримає додаткові партії зброї від Португалії та Бельгії: Зеленський виступив із заявами

Зеленський подякував президенту Португалії за військову допомогу і підтримку санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський 27 лютого переговорив із португальським колегою Марселу Ребелу де Соузою.

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

"Подякував Марселу Ребелу де Соузі за закрите небо для російських літаків, підтримку рішення про відключення Росії від SWIFT та конкретну оборонну допомогу. Португалія надала Україні зброю, індивідуальний захист та інше обладнання. Разом – сильніші", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Крім того, президент повідомив, що Бельгія надсилає Україні ще 3000 автоматів та 200 протитанкових гранатометів. Зеленський подякував прем'єру Бельгії Олександру де Кро за сприяння у війні з Росією.

"Приємно було дізнатися, що на додачу до вчорашніх домовленостей Бельгія надсилає нам ще 3000 автоматів та 200 протитанкових гранатометів. Дякую Олександру де Кро за ваше лідерство", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: