Україна отримає додаткові системи Patriot: Зеленський про свою зустріч з Шольцом

Основними темами зустрічі з Шольцом стали додаткові системи Patriot та ситуація на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, основними темами зустрічі з Шольцом стали додаткові системи Patriot, ситуація на полі бою та реалізація результатів Саміту миру.

“Поінформував про ситуацію на полі бою, зокрема на Харківському напрямку, на сході нашої країни та про терор у повітряному просторі. Обговорили стратегії боротьби з носіями російських керованих авіабомб та розвідувальними дронами. Заява щодо постачання додаткових систем Patriot є важливою, і ми вдячні Німеччині та партнерам за такий крок. Дякуємо Німеччині за незмінну підтримку”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський відверто сказав, чи допоможуть Україні нові Patriot.

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