Україна отримає додаткові винищувачі: Зеленський про рішення щодо передавання нам літаків F-16

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та повідомив про свою роботу у Вашингтоні. Там скоро повинно з’явитися рішення щодо винищувачів F-16.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, у Вашингтоні планується рішення щодо збільшення кількості літаків F-16 для нашої держави. Крім того, напередодні Україна отримала додаткові п’ять “патріотів” та десятки інших систем ППО.

“Сьогодні – рішення по літаках. Будуть зараз і дві нові безпекові угоди. Там, в угодах, підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту – наших воїнів, усіх наших людей, відбудови. Все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно. І наші зустрічі. Буде щонайменше десять перемовин з лідерами країн. Вдячний усій нашій команді за активність. Сьогодні будуть зустрічі в Конгресі США – обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати нашій взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів – бажано далекобійних і далекосяжних”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що коли від ракетної атаки на "Охматдит" гинуть діти, в цей момент хочеться вбити президента Росії Володимира Путіна.

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