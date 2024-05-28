Україна отримає F-16 вже "дуже скоро" — Умєров

У Міноборони відповіли, коли перші західні винищувачі прибудуть до України.

Україна отримає перші поставки західних винищувачів F-16 "дуже скоро".

Про це міністр оборони Рустем Умєров заявив в інтерв'ю Reuters.

"Україна отримає перші поставки винищувачів F-16 дуже скоро, але близько половини вкрай необхідної іноземної військової допомоги надходить із запізненням", - сказав він.

На запитання, на скільки винищувачів розраховує Україна, Умєров сказав, що "нам потрібно стільки, скільки ми можемо отримати".

"На цьому етапі ми зосереджені на навчанні нашого персоналу… пілотів, ми зосереджені на інфраструктурі, ми зосереджені на залученні команд з експлуатації та технічного обслуговування та працюємо над модернізацією чи впровадженням більшої кількості платформ", - зазначив він.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб повідомила, що Бельгія передасть Україні 30 сучасних винищувачів F-16 до 2028 року. Втім, перші літаки мають відправити вже 2024-го.

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