Україна отримає новий "ракетний пакет" від Франції

До складу нової військової допомоги від Франції увійдуть далекобійні ракети SCALP та додаткові ракети до зенітно-ракетних комплексів Mistral.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

Завітневич також анонсував продовження програми підготовки українських військових у Франції. Зокрема, 2 тисячі українських солдатів проходять навчання в бригадах під керівництвом французьких інструкторів, застосовуючи французьке озброєння та техніку.

"Мир через силу – це реальна стратегія, коли за спиною стоять надійні партнери, об’єднані спільними цінностями. Разом ми зможемо досягти спільної перемоги України та захистити Європу і цивілізований світ", – підкреслив нардеп.

Нагадаємо, стало відомо, скільки грошей на виробництво зброї в Україні планують виділити 2025 року.

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